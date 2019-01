ลาวนั่นแหลว ผู้ฮู้แนวพาขึ้นสวรรค์ | Él sí que sabía hacer el amor

ความเดิมตอนที่แล้ว: บก.คำลาว ท่งกุลาลุกไหม้ ยืนยันว่า “ภาษาบ้านเฮามันตงไปตงมาจั่งเซียะล่ะ” โดยยืนยันให้ใช้คำที่ว่ากันว่าหยาบอย่าง “สี้” ในสำนวนแปล แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ความตรงไปตรงมานี้จะถูกบรรณาธิการด่านถัดจากแบ๊งปล่อยผ่าน

คำเตือนสำหรับผู้ยังไม่ได้อ่าน: ข้อเขียนนี้อาจเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องสั้น “อนาเกลตโต โมรอนเนส” ของ ฆวาน รูลโฟ เกี่ยวกับผู้ศักดิ์สิทธิ์และบรรดาสาวก โปรดใช้ความระมัดระวังขณะอ่าน

คาเฟ่ “บลูเม้าเท่น” หลังม.ขอนแก่น

Blue Fountain Cafe

ฉันกับแบ๊ง (ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม บรรณาธิการคำลาว ท่งกุลาลุกไหม้)

บรรทัดสุดท้าย แบ๊งเสนอคำว่า “ผู้สี้แซบสี้นัว” ใช้แทน “ท่านน่ะฮู้จักสี้ดีอีหลี” ที่เป็นสำนวนแปลของฉันแต่แรกจากภาษาสเปนว่า “Él sí que sabía hacer el amor”

ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ใช้วลีนี้ ที่มีคำว่า “แซบ” ซึ่งทั้งการสะกดและการใช้ผิดแปลกไปจากมาตรฐานสยามประเทศแต่ถูกต้องตามวิถีประชาชนผู้ใช้ภาษาลาวอีสาน แถมยังเป็นวลีที่แสบสันต์จนฉันรู้สึกแสบดากขึ้นมาเลย!

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สะใจโว้ย

ออฟฟิศสำนักพิมพ์อ่าน

Read Publishing House

สามสาวพลังซ่าส์ (ไอดา ภาวดี พีระ – บรรณาธิการแปล ผู้กลั่นและกรองสำนวนแปล และผู้แปล ท่งกุลาลุกไหม้ ตามลำดับ)

“เอ้อ ไอ้คำว่าสี้แซบสี้นัวอะไรที่พีระภูมิใจน่ะ ป้าว่าคงต้องหาคำใหม่แล้วล่ะ” บก.ผู้ชิงความป้าโยนหินถามความรู้สึก

“ได้ๆ” ฉันรับๆ ไปก่อน เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลัง

และแล้วฉันกับป้าก็ได้มานั่งอยู่หน้าจอ iMac รุ่นบุกเบิกของสำนักพิมพ์อ่าน ตรวจสำนวนแปลฉบับที่ฉันแก้อีกครั้งหลังแก้กับแบ๊ง ซึ่งฉันจัดหน้าไว้เรียบร้อยแล้วบนโปรแกรม Adobe InDesign

Afterwards she said to me, when it was already dawn, “You’re a flop, Lucas Lucatero. You aren’t the least bit affectionate. Do you know who was really loving?”

“Who?”

“The Holy Child Anacleto. He knew how to make love.”