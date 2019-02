ปรากฏการณ์ “ทรงพระสเลนเดอร์” ใครกลืนใคร ระหว่างราชาศัพท์กับคำสแลง?

"อ่านออนซอน" เล่าเรื่องราวการผจญภัย off-road ข้ามภาษาและวัฒนธรรม อันมีภาษาไทยมาตรฐานเป็นทั้งยานพาหนะและสิ่งกีดขวาง / Peera Songkünnatham is a writer who, with "Amazing EEE-San," retells their out-of-left-field adventures in literary and cultural (mis)translation through Juan Rulfo's El Llano en llamas and beyond