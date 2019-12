รีวิว “ดอนกิโฆเต้” ฉบับภาษาสปังกฤษ

una lady of whom él could enamorarse.”

un nombre tan pleasant pa’ su caballo, decidió to do the same pa’ himself. Así él fue henceforth: Don Quixote de la Mancha. Una sola

ใช้ภาษาอังกฤษแบบแปลกๆ เพราะคิดในหัวเป็นภาษาสเปน เช่น “Translation is one of las actividades

ประสมคำหรือวลีข้ามภาษา เช่น “Yo am el most importante ever,

เล่นกับป๊อปคัลเจอร์ในโลกร่วมสมัย เช่นในจดหมายจากดอนกิโฆเต้ถึงคู่หูซานโช่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองในที่สุด “

yo creo in you. Not every squire se hace governador, so you tienes suerte.

General Francisco Franco era a tirano. La idea de Spain is a lie. There are many autonomías y different lenguas. Unity es una estrategia política.”