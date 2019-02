คดีขี้เรื้อน: จะเขียน “กุดถัง” แบบจิตร ภูมิศักดิ์ หรือ “กุฏฐัง” แบบบาลี?

ความเดิมตอนที่แล้ว: หลังจากบังเอิญได้พบคุณหญิงทองหยอดผู้ “เสีย” ไปเนิ่นนาน นักเขียนบางคนก็ริอ่านจะเป็นนัก “สืบ”

ประเดิมตอนนี้: Detective P ไขคดีขี้เรื้อนในสำนวนแปลนวนิยาย โคทาน ของเปรมจันท์ และเรื่องสั้น “บอกซุมมันสาว่าอย่าฆ่าข้อย!” ของฆวาน รูลโฟ

เวลาอ่านสำนวนแปลวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ ฉันมักรู้สึกสดชื่นที่ได้เห็นภาษาไทยที่ไม่ตามสูตร-ตายซาก เป็นภาษาปากที่หลายครั้งหูฝาดได้ยินคำลาวที่พูดกันอยู่แถวบ้านแต่ไม่เห็นเขียนกันแล้วในภาษาไทย

จะยกเครดิตข้อนี้ให้จิตรคนเดียวก็คงไม่ถูก นอกจาก ภิรมย์ ภูมิศักดิ์ ที่เอางานแปลของน้องชายนักปฏิวัติผู้ล่วงลับมาเผยแพร่และอุตสาหะแปลต่อจนจบแล้ว เราอาจไม่ต้องขอบคุณใครเป็นพิเศษ เพราะภาษาไทยกับภาษาลาวสมัยก่อนๆ มันอาจใกล้กันมากกว่าเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าอ่านอะไรเก่าๆ ก็อาจจ๊ะเอ๋คำแถวบ้านได้โดยไม่มีใครตั้งใจ

โคทาน, จิตร ภูมิศักดิ์ (1930–1966), ภิรมย์ ภูมิศักดิ์ (1928–2012) แปล (1978)

Godan, translated by Jai Ratan and P. Lal (1957)

เปรมจันท์

แรกเห็นคำว่า “เซา” ฉันปิ๊งเลย ไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นคำไทย (เคยเห็นแต่ “ซบเซา”) ได้มาเห็นตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันพ้องความหมายดีกับคำลาวอีสานอย่างใน “เซาเคียด” (หายโกรธ), “ฝนเซา” (ฝนหยุด), “เซามีแฮง” (พักผ่อนเอาแรง—เป็นชื่อสตูดิโอดนตรีอีสานอินดี้ SOUND ME HANG ของก้อง ห้วยไร่ ด้วย)

แล้วยังมีคำว่า “จังไร” ชวนให้ฉันหูฝาดตาฝาดไปถึงคำด่าแถวบ้านว่า “จังไฮ” ซึ่งการสะกด “จัญไร” แบบไทยๆ ที่เห็นบ่อยกว่าไม่เคยทำให้หูฝาดเช่นนั้น

ที่ชวนสะดุดสุด คงเป็นคำว่า “กุดถัง” จิตรใส่ดอกจันแล้วหมายเหตุไว้ว่า:

ก็ไม่ทราบว่าจิตรล่วงรู้ไปถึง “ความรับสำนึก” (perception?) ของ “ชาวบ้าน” (villagers?) ได้ยังไง แต่ถึงยังไง ประเด็นว่าด้วยการสะกดคำแบบบาลีบ้างสันสกฤตบ้าง VS การสะกดคำตามการออกเสียง ที่จิตรเสนอมาก็มองข้ามไม่ได้—มันถึงกับเป็นตัวแยกสำคัญของ “จริต” ระหว่างภาษาไทยกับพาสาลาวยุกปัดจุบันเลย

หลังจากเติบโตมากับการอ่านวรรณกรรมที่มักไม่มีเชิงอรรถ เมื่อได้ไปอ่านที่จิตรแปล กลับเจอฟุตโน้ตอธิบายอะไรแปลกๆ ฝังอยู่ในความทรงจำ จนนำมาคิดมาเขียนสืบได้อีกเป็นคุ้งเป็นแคว

วิทยานิพนธ์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ว่าด้วยโรคเรื้อนในรัฐมัธยประเทศ, อินเดีย

Cultural Explanation of a Chronic Disease: Leprosy (1995)

Susan Julia Hansdak

(หน้า 140)

คำศัพท์ที่ใช้ในการตรวจหาเคส

การสอบถามเรื่องผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นแบบตรงไปตรงมา ผู้ทำงานด้านโรคเรื้อนถามคนในชุมชนตรงๆ ว่ามีใครเป็น “Kodh” (เกี่ยวกับอวัยวะปูดโปน) การถามเช่นนี้แต่ก่อนทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านอย่างแรง และผู้ทำงานด้านโรคเรื้อนก็ถูกสาปแช่งดูแคลนโดยคนในชุมชน

ราวๆ ทศวรรษที่ 1970s คำว่า “Kodh” ถูกเปลี่ยนเป็น “Kusht rog” ด้วยเจตนาของผู้ออกแบบโครงการควบคุมโรคเรื้อนที่พยายามจะขจัดตราบาปที่ติดอยู่กับคำเดิม ผู้ทำงานด้านโรคเรื้อนใช้คำศัพท์ว่า “Pani ki bemari” กันทั่วไป อันเป็นคำที่หมายถึงสภาพบวมของร่างกาย เพราะคำว่า “Kusht rog” หลายคนฟังไม่เข้าใจ คำอื่นๆ มีเช่น “daagi wala bemari” (โรคผิวหนังเป็นแผ่น)

(หน้า 299)

ฟูลูไบ (อายุ 55 ปี, เพศหญิง, ไทป์ MB-RFT, หมู่บ้าน ฆุมกา) ไปตรวจโรคกับนายแพทย์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลโรคเรื้อนพสันตปุระ (ห่างจากบ้าน 60 กม.) ในทศวรรษที่ 1970s หมอตรวจหาอาการสูญเสียประสาทสัมผัสด้วยวิธีการ “ค้อตตั้นทัช” พบว่าแขนขาของเธอมีสภาพไร้ความรู้สึก หน้าเธอบวม ถึงแม้ว่าหมอจะแจ้งเธอว่าเป็นโรค “kusht” เธอก็ไม่เข้าใจคำศัพท์นี้ . . . ถึงแม้หมอ[หลายคนในช่วงเวลาหลายปี]จะพยายามรักษาโรคของเธอ หมอก็ไม่เคยเปิดเผยความจริงของโรค นอกจากนั้นหมอก็ไม่เคยคุยเรื่องการดูแลตัวเองหรือความพิการให้เธอเข้าใจ เป็นสาเหตุให้โรคกำเริบและอวัยวะเริ่มพิการหงิกงอ ขณะที่เล่าประสบการณ์ข้างต้นนี้เธอก็โอดครวญว่าถ้าหากหมอบอกเรื่องโปรแกรมป้องกันความพิการกับเธอแต่แรก สภาพอย่างนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น

โคทาน โดย เปรมจันท์ (1936)

गोदान

प्रेमचंद

โดยไม่รู้ภาษา ฉันผีบ้าสืบหาต้นตอของคำที่จิตรแปลเป็น “ขี้เรื้อนกุดถัง” ในต้นฉบับ โคทาน ภาษาฮินดี อาศัยเทียบตำแหน่งเอากับฉบับภาษาอังกฤษ (ซึ่งแปลไว้อย่างละเอียดครบถ้วนกว่าที่จิตรแปลมากๆ) สุดท้ายก็เจอย่อหน้าเจ้ากรรมจนได้ ตัวใบ้คือมันมีเครื่องหมายตกใจเยอะเหมือนคนกำลังด่ากัน!

เมื่อใช้กูเกิ้ลทานสะเหลดเปิดหาคำฮินดีที่แปลว่า “โรคเรื้อน” ออกมาแล้ว ก็จัดการเทียบรูปทรงของคำฮินดีที่เห็น ว่ามันตรงกับรูปทรงคำไหนในตัวบทสองสามย่อหน้านี้หรือไม่ ก็ไปจ๊ะเอ๋กับรูปทรงของ “कोढ़ | kodh | ขี้เรื้อน” กับ “कोढ़ी | kodhee | คนขี้เรื้อน” จนได้

และก็ไม่ปรากฏ “kushth | กุษฐ” ซึ่งสะกดแบบสันสกฤตเลยใน โคทาน

เลยสรุปได้ว่า สำนึกของชาวบ้าน—ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องความรู้-ไม่รู้—ในคำว่า “kodh | โกฏ” มันต่างกันจริงๆ จากสำนึกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูง—ที่ต้องการเลี่ยงคำที่เป็นตราบาป—ในคำว่า “kusht rog | กุษฐโรค” และสำนึกของนายแพทย์—ที่ไม่คิดว่าคนไข้ควรรู้ความจริง—ในคำว่า “kushth | กุษฐ”

(หมายเหตุสารวัตรนักสืบ บี: ข้าพเจ้าได้สั่งให้นักสืบ พี กลับไปตรวจสอบข้อสันนิษฐานกับผู้รู้ภาษาฮินดีแล้ว นักสืบ พี ได้ยืนยันมาว่า ได้ปรึกษากับ Dr Akilesh Kumar Sharma พบว่าคำว่า कोढ़ kodh เป็นคำที่ชาวบ้านและผู้มีการศึกษาน้อยใช้ ส่วน कुष्ठ kushth เป็นศัพท์ทางเทคนิคจากภาษาสันสกฤตที่แพทย์และผู้มีการศึกษาดีใช้ ในตัวบทของเปรมจันท์ข้างต้น ที่ตัวละครชาวบ้านใช้คำว่า कोढ़ी kodhi หรือ “ไอ้ขี้เรื้อน” ก็นับเป็นการสบถด่าที่รุนแรงมาก เพราะ kodh ใช่หมายถึงเพียงตัวเชื้อโรค Mycobacterium leprae แต่หมายถึงโรคเรื้อนที่มีอาการรุนแรงและทุกข์ทรมานมาก โรคที่ภาษิตชาวบ้านหลายภาษิตมองว่าเป็นการลงโทษของเทพเจ้าข้อหากระทำชั่วช้าสามานย์ คำนี้จึงไม่สามารถใช้แทนกันกับ kushth ได้ นอกจากนี้ ในภาษาฮินดีไม่พบการเติมสระอีท้ายคำว่า kushth ในลักษณะเดียวกันเพื่อเรียกผู้ป่วยโรคเรื้อน: “There is no such word as kushthee.”)

“บอกซุมมันสาว่าอย่าฆ่าข้อย!” ฉันแปลเอง (2018)

“Tell Them Not to Kill Me!” translated by George D. Schade (1967)

«¡Diles que no me maten!» de Juan Rulfo (1951)

“I’ve already paid, colonel. I’ve paid many times over. They took everything away from me. They punished me in many ways. I’ve spent about forty years hiding like a leper, always with the fear they’d kill me at any moment. I don’t deserve to die like this, colonel. Let the Lord pardon me, at least. Don’t kill me! Tell them not to kill me!”