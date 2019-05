เมื่อฉันถอดแว่นชูศักดิ์: ปัญหาการอ่าน ท่งกุลาลุกไหม้ ควบคู่ไปกับ ฟ้าบ่กั้น

บทวิจารณ์วรรณกรรมบางชิ้นมีชีวิตเป็นของตัวเอง ไม่เกาะติดเหมือนลูกแหง่กับแม่บทที่มันวิจารณ์ มันออกไปวิ่งซุกซน แตกหนุ่มแตกหน่อไปถึงไหนต่อไหน

ตัวอย่างหนึ่งคือบทวิจารณ์ของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ เรื่อง “ฟ้าบ่กั้น หยังว่าให้ห่างกัน” ที่ตีฝ่าวงล้อมแนวการวิจักษ์วิจารณ์แบบเดิมๆเกี่ยวกับหนังสือ ฟ้าบ่กั้น ของ ลาว คำหอม ออกไปตั้งค่ายใหม่ กิตติศัพท์เป็นที่เลื่องลือในบรรณพิภพ

เมื่องานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งล่าสุด มีลูกค้าคนหนึ่งมาที่บู๊ธสำนักพิมพ์อ่านเพื่อถามหาบทวิจารณ์ชิ้นนั้นของชูศักดิ์ เมื่อฉันถามเขาว่าจะเอาไปทำอะไร จึงได้ทราบว่าเป็นการบ้านในชั้นเรียนวิชาสังคมวิทยาระดับมหาวิทยาลัย ที่อาจารย์สั่งให้ทุกคนเขียนบทวิจารณ์ต่อประเด็นที่ชูศักดิ์ได้เสนอไว้ โดยให้ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ได้ศึกษามาประกอบ

“ผมควรอ่านตัวเรื่องสั้นด้วยไหมพี่” ลูกค้าถามหลังจากฉันบอกว่าบทวิจารณ์มีรวมอยู่สองที่ ที่หนึ่งนั้นพิมพ์โดดๆ ในวารสาร อีกที่หนึ่งอยู่กับรวมเรื่องสั้น ฟ้าบ่กั้น

ฉันแนะนำให้เขาอ่านตัวเรื่องสั้นก่อนสักเรื่อง จะได้ตัดสินมันด้วยตัวเองก่อนเผื่อจะได้มีประเด็นเห็นต่างกับการ “อ่านใหม่” ของชูศักดิ์ แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองน่า – แนะนำไปอย่างดูเบา ทั้งๆที่ตอนตัวฉันเองอ่าน ฟ้าบ่กั้น ฉันก็อ่านบทวิจารณ์ของชูศักดิ์ก่อนที่จะได้อ่านตัวบทเสียอีก

ศิษย์นอกชั้นเรียนอย่างฉันอยากซ่อล่อถือวิสาสะทำการบ้านวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ชิ้นนี้ส่งกับเขาบ้าง – แต่ไม่มีทฤษฎีสังคมวิทยาประกอบนะ วิจารณ์ลูกเดียว

ฟ้าบ่กั้น หยังว่าให้ห่างกัน

A critical introduction to Read’s publication of Fa bo kan (2012)

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ไม่นานก่อนที่ฉันจะได้รู้จักกับ El Llano en llamas ของ ฆวาน รูลโฟ ฉันได้อ่าน ฟ้าบ่กั้น ฉบับที่มีบทวิจารณ์ของชูศักดิ์เป็นบทนำ นับจากนั้นผ่านมาได้หกปี อ่านเรื่องสั้นของรูลโฟใหม่ตั้งหลายรอบ จนแปลเสร็จอะไรเสร็จออกมาเป็น ท่งกุลาลุกไหม้ ฉันเพิ่งจะได้มาตระหนักว่ากรอบความคิดที่ชูศักดิ์ใช้เสนอในบทวิจารณ์ได้ครอบงำการอ่านรูลโฟของฉันจนทำให้ไม่ทันคิดถึงการตีความอีกแบบไปอย่างไม่น่าให้อภัย

ฉันมาได้คิดเรื่องนี้ เมื่อมานั่งไขปริศนาการแก้คำโดยรูลโฟในต้นฉบับเรื่องสั้นเสียดสีนักการเมืองและข้าราชการชื่อเรื่องว่า “วันแผ่นดินปี้น [El día del derrumbe]” ที่เล่าเรื่องการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าฯ ในชุมชนชนบทเม็กซิโกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินปลิ้นครั้งหนึ่ง ซึ่งแทนที่จะช่วยบรรเทาปัญหาก็กลับเป็นการเปล่าเปลืองไปกับงานเลี้ยงต้อนรับและคำกล่าวสุนทรพจน์

ตัวบทของเรื่องสั้นทั้งเรื่องเป็นบทสนทนาระหว่างตัวละครชาวบ้านสองตัว ตัวละครตัวหนึ่งเป็นคนที่อยากเล่าเรื่องวันแผ่นดินไหวนี้ให้คนอื่นๆฟังเต็มแก่ ส่วนอีกตัวเป็นผู้รู้ความจำดี เป็นอดีตนายกเทศบาลผู้มีหน้าที่คอยคอนเฟิร์มและเพิ่มเติมรายละเอียดที่อีกฝ่ายเล่ามาให้ถูกต้องสมบูรณ์

ในฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก (1955) รูลโฟให้ตัวละครชาวบ้านที่เป็น “ผู้รู้” พูดคำผิด จากที่ควรพูดบรรยายลักษณะท่านผู้ว่าฯ ว่า “Impávido /อิมป๊าวีโด่/” ซึ่งแปลว่า “ไม่หวั่นเกรง” กลับพูดผิดเป็น “Impálido /อิมป๊าลีโด่/” ซึ่งฟังเหมือนคำว่า “Inválido /อิมบ๊าลีโด่/” ซึ่งแปลว่า “ง่อยพิการ”

แต่ในฉบับตีพิมพ์รวมเล่ม (1970) รูลโฟเปลี่ยนไปให้เขาพูดผิดอีกจุดหนึ่งแทน คือคำว่า “epifoco” [กัมปนาท] พูดผิดเป็น “efipoco” [กรรมอนาถ] ซึ่งไม่ชวนขบขันเท่า

หมายเหตุด้านนิรุกติศาสตร์เบื้องต้น, รวมผลงานฆวาน รูลโฟ

Nota filológica preliminar, Toda la obra

Sergio López Mena

ครั้งแรกที่ได้อ่านหมายเหตุการแก้ไขต้นฉบับข้างต้น ฉันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจเมื่ออ่านไปถึงตรงที่ López Mena บอกว่า “ไม่สามารถอธิบาย” การลบมุกตลกนี้ทิ้งได้ เพราะมันไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลย ถ้าเอามุกนั้นไว้มันก็จะชวนให้คนอ่านรู้สึกว่าชาวบ้านโง่ไงเล่า!

เผอิญคนมันได้อ่านบทวิจารณ์ของชูศักดิ์มาก่อนอะเนาะ อิ_อิ

ชูศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นในกรณีของ ฟ้าบ่กั้น ว่าผู้แต่งคาดหวังกับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือปัญญาชนในเมืองสูงเกินไป นั่นคือผู้ฟังโดยนัย (implied listener) ของเรื่องเล่าความทุกข์ยากของชาวบ้านถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยจิตสำนึกแบบที่เห็นคนเท่ากัน งานที่ตั้งใจเขียนเพื่อให้คนเมืองได้เกิดมโนธรรมสำนึกต่อสภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ผู้ถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม จึงกลับถูกนำไปตอกย้ำการแบ่งชั้นให้ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าตนมีความรู้ความเข้าใจเหนือกว่าชาวบ้านที่โง่เขลางมงายทั้งในตัวบทและในชีวิตจริง

แล้วผู้ฟังโดยนัยของเรื่องแต่งของ ฆวาน รูลโฟ คือใครกันล่ะ? พอจะเทียบได้ไหมกับ “ปัญญาชน” “ชาวเมือง” อย่างที่ ลาว คำหอม คาดหวังไว้ว่าจะเป็นผู้อ่าน ฟ้าบ่กั้น?

ในเรื่อง “วันแผ่นดินปี้น” ถึงจะมีแค่เสียงสนทนาของตัวละครสองตัว แต่จริงๆแล้วบรรยากาศการเล่าคือมี “หมู่สู” หรือ “ustedes aquí” เป็นกลุ่มคนที่นั่งฟังตาแป๋วอยู่ในหมู่บ้าน (หรือนั่งอ่านตากลมอยู่บนหน้ากระดาษ) ไม่มีเสียงอยู่ในตัวบท ผู้อ่านคงต้องคิดเอาเองว่า “หมู่สู” นี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไร

แต่นอกโลกของตัวบท “หมู่สู” ของ ฆวาน รูลโฟ ก็ต้องมีปัญญาชนคนเมืองอยู่ในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างที่รูลโฟเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนวนิยายเล่มที่เขาเขียนไม่สำเร็จว่า

ข้อยฮู้จักควมเป็นจริงแบบหนึ่งซื่อๆ และกะอยากให้ผู้อื่นฮู้จัก… ข้อยคึดอยากให้เรื่อง La cordillera ให้ภาพควมเรียบง่ายของคนซนบท ให้มันถ่ายทอดควมเรียบง่ายในดวงใจเขาเจ้า คนเมืองเห็นว่าปัญหาเขาเจ้าเป็นปัญหาของซนบท แต่มันเป็นปัญหาของทังประเทศ เป็นปัญหาเดียวกันกับของเมือง ญ้อนว่าคนจากหม้องนั้นมาอยู่พี้ ญ้ายมาเมือง แล้วกะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่พี้ แต่เพิ่นกะสิบ่ป๋าถิ้มอันที่เพิ่นเคยเป็นมาดอกจนกว่าสิถึงจุดหนึ่งพุ้น ปัญหานั้นเพิ่นกะจูงมา

It’s just that I’m familiar with a reality that I want others to get to know… Above all, what I want to do in La Cordillera is to show the simplicity of countrypeople, their candor. The man of the city sees their problems as country problems. But it’s the problem of the whole country. It’s the problem of the city itself. Because, when the countryman moves here, to the city, there’s a change. But to a certain extent he continues to be what he was. He brings the problem with him.